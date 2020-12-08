Флик: «Локомотив» умеет хорошо играть, особенно в атаке»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча против «Локомотива».

«Они умеют хорошо играть, особенно это касается атаки. Они здорово обращаются с мячом, если оставлять им пространство. Нам нужно лишить их этой возможности и действовать компактно.

Дэвис? Он вернётся в состав завтра – это хорошие новости. Мы планируем выпустить его, но пока не решили, сыграет он с первых минут или выйдет со скамейки запасных», - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Матч между «Баварией» и «Локомотивом» состоится завтра, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.