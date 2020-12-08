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Флик: «Локомотив» умеет хорошо играть, особенно в атаке»

08 Декабря 2020, 16:29,

Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча против «Локомотива».

«Они умеют хорошо играть, особенно это касается атаки. Они здорово обращаются с мячом, если оставлять им пространство. Нам нужно лишить их этой возможности и действовать компактно.

Дэвис? Он вернётся в состав завтра – это хорошие новости. Мы планируем выпустить его, но пока не решили, сыграет он с первых минут или выйдет со скамейки запасных», - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Матч между «Баварией» и «Локомотивом» состоится завтра, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Бавария, Ханс-Дитер Флик, Альфонсо Дэвис
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