Клопп – о матче с «Мидтьюлландом»: «Молодые футболисты могут выйти в стартовом составе»

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08 Декабря 2020, 14:32,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами перед матчем с «Мидтьюлландом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы отправимся на матч в полном составе – это очень хорошо. Я пока ещё не решил, выпущу ли молодых футболистов в основном составе, это возможно.
Расписание матчей? Матч в среду через три дня после игры с «Вулверхэмптоном» - это вполне нормально. Но посмотрите на календарь, нам нужно будет сыграть четыре матча за десять дней. Это очень много, мы должны учитывать такие вещи, поэтому завтра, возможно, произведем ротацию», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Мидтьюлланд