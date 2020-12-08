Клопп – о матче с «Мидтьюлландом»: «Молодые футболисты могут выйти в стартовом составе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами перед матчем с «Мидтьюлландом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы отправимся на матч в полном составе – это очень хорошо. Я пока ещё не решил, выпущу ли молодых футболистов в основном составе, это возможно.

Расписание матчей? Матч в среду через три дня после игры с «Вулверхэмптоном» - это вполне нормально. Но посмотрите на календарь, нам нужно будет сыграть четыре матча за десять дней. Это очень много, мы должны учитывать такие вещи, поэтому завтра, возможно, произведем ротацию», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.