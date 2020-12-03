​УЕФА разрешил проводить матчи в Азербайджане и Армении

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03 Декабря 2020, 19:54,
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Боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые вспыхнули в районе Нагорного Карабаха в конце сентября, вынудили УЕФА ввести запрет на проведение футбольных матчей под своей эгидой в этих странах.
В четверг исполнительный комитет УЕФА по итогам своего заседания отменил запрет и разрешил проводить матчи на территории указанных стран. Это связано с прекращением боевых действий в прошлом месяце.
Напомним, последние матчи Лиги наций, которые должны были пройти в Азербайджане и Армении, переносились в другие страны. Товарищеские матчи и вовсе отменялись.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Аргентины, УЕФА, Сборная Азербайджана