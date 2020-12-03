Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Брага: «За позор «Зенита» кто-то должен ответить, даже Текке сейчас помог бы питерцам в 43 года»

03 Декабря 2020, 11:51,

Global Look Press

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о провальном выступлении питерского «Зенита» в Лиге чемпионов после очередного поражения «сине-бело-голубых» – от бельгийского «Брюгге» на выезде со счётом 0:3.

- Кто-то должен ответить за кошмар «Зенита» в еврокубках, потому что это суперпозор, и нельзя допустить его повторения через год. Матч против «Брюгге» питерцы провели даже хуже, чем спарринг, потому что в спарринге ты хоть что-то делаешь. Сейчас трудно быть туристами, но зенитовцы смогли посетить хорошие европейские города. В России «Зенит» позиционирует себя как суперклуб, который сильнее всех, но в еврокубках ситуация совсем другая.

Лимит, конечно, сыграл свою негативную роль, но он не единственная причина такого ужасного выступления в еврокубках. Можно обвинить игроков питерцев, но если они недостаточно сильны, то не могут прыгнуть выше головы. Я уже говорил, что это самый слабый «Зенит» за последние 15 лет. Я вижу, что в таких результатах больше виноваты те, кто руководит клубом. Те, кто принимали решения на рынке, те, кто не захотели приобретать ещё одного центрального защитника, зная, что в центре обороны есть только Ловрен и Ракицкий, а матчей предстоит много-много. Мне кажется, деньги у «Зенита» имеются, раз он может заплатить 40 миллионов евро за Малкома. Но есть почему-то другие клубы, где спортивные директоры находят действительно качественное усиление для команды и без больших денег.

По-моему, сейчас Фатих Текке даже в свои 43 года сыграл бы свою роль в атаке «Зенита», Ломбертс – в обороне, да и Халк был бы в тысячу раз полезнее Малкома. Халка надо возвращать в ближайшее трансферное окно. Эти игроки показывали хорошие качества и играли за эмблему «Зенита», а сейчас всё гораздо хуже. Не знаю, может, это у меня такая ностальгия…

Отставка Семака? Те, кто агитируют за неё, говорят, что «Зениту» нужен иностранный тренер. Но сколько таких, которые знают российский чемпионат или быстро к нему адаптируются и так далее? Кто может дать питерскому клубу больше, чем Семак, из числа российских специалистов? Слуцкий, мне кажется, в «Зенит» точно не пойдёт. Если увольнять Семака, то лишь имея хороший вариант ему на замену.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Лига Чемпионов, Микаэль Брага
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Николаев Алексей
03 Декабря 2020, 12:57

Медведева с Семаком - гнать надо из Зенита!

1
Spirit
03 Декабря 2020, 12:52

Семак рубит бабло, красит волосы и у него все хорошо)
Ну а в руководстве клуба не может быть плохих менеджеров ведь они все питерские, придут другие ничего не изменится)))
Я бы наказал дзюбу, ведь после его видео команда развалилась, даже сборная опозорилась с сербами.
Всем просто противно от одной мысли, что они в команде стаким типом!

0
ингерман
03 Декабря 2020, 12:35

ай ну чё накинулись на флегму.. его потолок уже определен - середняк рпл.. что он делает в зените - вопрос к рук-ву.. брага прав - флегму надо менять при условии нормуль замены.. но в сложившихся обстоятельствах у нас все деградируец и это не предел.. так шо здравствуй дворовый фуцбол времен футбольного кружка (ФК) сокольники и унитасов с коломягами.. и все будец чинно-благородно как вста-арь.. я тока - за.. )))

0
sssr1955
03 Декабря 2020, 12:07

Семак.. Пижон в костюме, ему концерты вести, а не Зенит тренировать!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола