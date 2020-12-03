Брага: «За позор «Зенита» кто-то должен ответить, даже Текке сейчас помог бы питерцам в 43 года»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о провальном выступлении питерского «Зенита» в Лиге чемпионов после очередного поражения «сине-бело-голубых» – от бельгийского «Брюгге» на выезде со счётом 0:3.

- Кто-то должен ответить за кошмар «Зенита» в еврокубках, потому что это суперпозор, и нельзя допустить его повторения через год. Матч против «Брюгге» питерцы провели даже хуже, чем спарринг, потому что в спарринге ты хоть что-то делаешь. Сейчас трудно быть туристами, но зенитовцы смогли посетить хорошие европейские города. В России «Зенит» позиционирует себя как суперклуб, который сильнее всех, но в еврокубках ситуация совсем другая.

Лимит, конечно, сыграл свою негативную роль, но он не единственная причина такого ужасного выступления в еврокубках. Можно обвинить игроков питерцев, но если они недостаточно сильны, то не могут прыгнуть выше головы. Я уже говорил, что это самый слабый «Зенит» за последние 15 лет. Я вижу, что в таких результатах больше виноваты те, кто руководит клубом. Те, кто принимали решения на рынке, те, кто не захотели приобретать ещё одного центрального защитника, зная, что в центре обороны есть только Ловрен и Ракицкий, а матчей предстоит много-много. Мне кажется, деньги у «Зенита» имеются, раз он может заплатить 40 миллионов евро за Малкома. Но есть почему-то другие клубы, где спортивные директоры находят действительно качественное усиление для команды и без больших денег.

По-моему, сейчас Фатих Текке даже в свои 43 года сыграл бы свою роль в атаке «Зенита», Ломбертс – в обороне, да и Халк был бы в тысячу раз полезнее Малкома. Халка надо возвращать в ближайшее трансферное окно. Эти игроки показывали хорошие качества и играли за эмблему «Зенита», а сейчас всё гораздо хуже. Не знаю, может, это у меня такая ностальгия…

Отставка Семака? Те, кто агитируют за неё, говорят, что «Зениту» нужен иностранный тренер. Но сколько таких, которые знают российский чемпионат или быстро к нему адаптируются и так далее? Кто может дать питерскому клубу больше, чем Семак, из числа российских специалистов? Слуцкий, мне кажется, в «Зенит» точно не пойдёт. Если увольнять Семака, то лишь имея хороший вариант ему на замену.