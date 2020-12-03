Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Лацио», но вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Российские болельщики, которым был страшен матч «Брюгге» – «Зенит», могли подключиться к параллельной встрече группы F, где рубились дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».

Ни «Боруссия», ни «Лацио» до отчётного матча ещё не обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но именно они были главными претендентами на это и как минимум один из них точно туда бы проследовал. Дортмундцам, в отличие от римлян, хватило бы ничьей, чтобы обеспечить себе выход в лигочемпионский плей-офф без оглядки на «Брюгге». В первом туре во встрече «бело-голубых» и «шмелей» на территории Италии со счётом 3:1 победил «Лацио».

Первый тайм можно поделить на три отрезка. Стартовый остался в игровом плане за хозяевами, которые много атаковали, пусть и безмоментно. Дальше стали прорываться к чужим воротам и гости, то ли почуявшие некую слабину соперника, то ли реализовывавшие таким образом свой план на игру. На 28-й минуте «лациале» в контратаке просто раскатали дортмундцев, и Альберто за малым не замкнул в подкате прострел справа от Корреа, подкорректированный рикошетом.

«Жёлто-черные» ответили дуплетным моментом уже через полторы минуты – сначала Рейна потащил выстрел Ройса, а затем Джованни Рейна добил параллельно линии ворот. Концовка тайма осталась за «Боруссией», сумевшей отличиться, как принято говорить, в раздевалку. Пепе Рейна выбил мяч к центру поля, где он достался хозяевам, и они в несколько передач вывели один на один Геррейру, без проблем использовавшего свой шанс (1:0).

В начале второго тайма снова встретились, скажем так, по разные стороны ударов Джованни Рейна и Пепе Рейна. Первый пробил в угол с линии штрафной, а второй парировал этот выстрел. Но в целом «Боруссия» стала больше отходить назад, а «Лацио», наоборот, сильнее думал об атаке. Почему так происходило, понятно. Из-за счёта на табло. Преуспели в такой игре гости. На 66-й минуте арбитр указал на точку – Иммобиле упал в своей штрафной после контакта с Шульцем. Одиннадцатиметровый исполнил сам пострадавший в левый нижний угол, разведя мяч и вратаря по разным углам (1:1).

В дальнейшем счёт мог качнуться в любую сторону, но не качнулся ни в какую. Шульц и Делейни пробили рядом со штангой, а в концовке постарался Бюрки, потащивший дальние выстрелы Марушича и Иммобиле. Итог – ничья. Набрав 10 очков, дортмундская «Боруссия» обеспечила себе проход в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку «Брюгге» уступает ей по личным встречам. Оставшиеся две путёвки в евровесну каким-то образом поделят между собой «Лацио» и «Брюгге».

Кирилл Иванцов