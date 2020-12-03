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Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Лацио», но вышла в плей-офф Лиги чемпионов

03 Декабря 2020, 00:56,

Евро-Футбол.Ру

Российские болельщики, которым был страшен матч «Брюгге» – «Зенит», могли подключиться к параллельной встрече группы F, где рубились дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио».

Протокол игры  
Боруссия Д 1:1 Лацио
(1:0) Геррейро Рафаэль 44'    
    67' Иммобиле Чиро (1:1)
Бюрки Роман Пищек Лукаш Хуммельс Матс Аканджи Мануэль Морей Матеу Беллингхем Джуд   88' (Витсель Аксель (   88') Делани Томас Геррейро Рафаэль   62' (Шульц Нико (   62') Азар Торган   76' (Санчо Джедон (   76') Ройс Марко   76' (Брандт Юлиан (   76') Джованни Рейна
Запасные: Пасслак Феликс Мукоко Юссуфа Унбехаун Лука Дауд Махмуд Загаду Дан-Аксель Хитц Mapвин
Рейна Пепе Патрик Худт Уэсли Ачерби Франческо Марусич Адам Милинкович-Савич Сергей   80' (Кайседо Фелипе (   80') Лукас Лейва   70' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   70') Альберто Луис   80' (Эскаланте Гонсало (   80') Фарес Мохамед   70' (Перейра Андреас (   70') Иммобиле Чиро Корреа Хоакин   70' (Лаццари Мануэль (   70')
Запасные: Алиа Марко Луис Фелипе Катальди Данило Андерсон Джаван Раду Стефан Стракоша Томас Пароло Марко
02 декабря. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Ни «Боруссия», ни «Лацио» до отчётного матча ещё не обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но именно они были главными претендентами на это и как минимум один из них точно туда бы проследовал. Дортмундцам, в отличие от римлян, хватило бы ничьей, чтобы обеспечить себе выход в лигочемпионский плей-офф без оглядки на «Брюгге». В первом туре во встрече «бело-голубых» и «шмелей» на территории Италии со счётом 3:1 победил «Лацио».

Первый тайм можно поделить на три отрезка. Стартовый остался в игровом плане за хозяевами, которые много атаковали, пусть и безмоментно. Дальше стали прорываться к чужим воротам и гости, то ли почуявшие некую слабину соперника, то ли реализовывавшие таким образом свой план на игру. На 28-й минуте «лациале» в контратаке просто раскатали дортмундцев, и Альберто за малым не замкнул в подкате прострел справа от Корреа, подкорректированный рикошетом.

«Жёлто-черные» ответили дуплетным моментом уже через полторы минуты – сначала Рейна потащил выстрел Ройса, а затем Джованни Рейна добил параллельно линии ворот. Концовка тайма осталась за «Боруссией», сумевшей отличиться, как принято говорить, в раздевалку. Пепе Рейна выбил мяч к центру поля, где он достался хозяевам, и они в несколько передач вывели один на один Геррейру, без проблем использовавшего свой шанс (1:0).

В начале второго тайма снова встретились, скажем так, по разные стороны ударов Джованни Рейна и Пепе Рейна. Первый пробил в угол с линии штрафной, а второй парировал этот выстрел. Но в целом «Боруссия» стала больше отходить назад, а «Лацио», наоборот, сильнее думал об атаке. Почему так происходило, понятно. Из-за счёта на табло. Преуспели в такой игре гости. На 66-й минуте арбитр указал на точку – Иммобиле упал в своей штрафной после контакта с Шульцем. Одиннадцатиметровый исполнил сам пострадавший в левый нижний угол, разведя мяч и вратаря по разным углам (1:1).

В дальнейшем счёт мог качнуться в любую сторону, но не качнулся ни в какую. Шульц и Делейни пробили рядом со штангой, а в концовке постарался Бюрки, потащивший дальние выстрелы Марушича и Иммобиле. Итог – ничья. Набрав 10 очков, дортмундская «Боруссия» обеспечила себе проход в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку «Брюгге» уступает ей по личным встречам. Оставшиеся две путёвки в евровесну каким-то образом поделят между собой «Лацио» и «Брюгге».

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Боруссия Дортмунд, Лацио, Лига Чемпионов
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