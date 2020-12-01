Геркус: «Если Крыховяк сегодня не сыграет, то шансов на победу у «Локомотива» нет»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что у «железнодорожников» не будет шансов в матче с «Зальцбургом» в том случае, если подтвердится информация о заражении полузащитника Гжегожа Крыховяка коронавирусом.

«Если Крыховяк не сможет принять участие в матче, шансов на победу у «Локомотива» сегодня практически нет. Гжегож — ключевой игрок команды», - цитирует Геркуса sport24.

Перед пятым туром «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице группы А, идущий следом «Зальцбург» имеет в своём активе на два очка меньше.

Стоит отметить, что «Локомотив» лишь на два очка отстает от мадридского «Атлетико», который идёт на втором месте, таким образом, «железнодорожники» пока сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.