Известны номинанты на награду The Best-2020

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25 Ноября 2020, 12:35,
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ФИФА представила претендентов, которые поборются на награду The Best.
За звание лучшего футболиста поборются следующие игроки: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Неймар, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос, Мохамед Салах, Виргил ван Дейк, Тьяго Алькантара, Кевин де Брёйне, Садио Мане.
На приз лучшему голкиперу номинированы Алиссон Бекер, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Тибо Куртуа, Кейлор Навас, Ян Облак.
За награду лучшему тренеру поборются пять специалистов: Зинедин Зидан, Ханс-Дитер Флик, Марсело Бьелса, Юрген Клопп, Хулен Лопетеги.
Голосование продлится до девятого декабря. Церемония вручения наград пройдет в онлайн-формате 17-го декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, The Best
а Гасперини где? Хотя откуда у аталанты бабло проплачивать этим фифашникам, Месси вон с нулевой игрой зато при бабле уже свою кандидатуру оплатил.
Обалдеть! Ну, каким местом здесь гномяра? Гелевый хоть скудетто выиграл, а этот что? Пешком ходил при 2:8, а потом истерики закатывал, разве что ногами не сучил, валяясь на спине...Ужас...