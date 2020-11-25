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«Барселона», «Ювентус», «Челси» и «Севилья» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

25 Ноября 2020, 01:35,


Завершился первый день четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Четыре команды гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов – «Барселона», «Ювентус», «Челси» и «Севилья».

«Барселона» сегодня уверенно разобралась на выезде с киевским «Динамо» (4:0), а «Ювентус» одержал домашнюю волевую победу над «Ференцварошем» (2:1). Таким образом, в активе «Барселоны» двенадцать очков и первое место в группе G, а «Ювентус» с девятью очками располагается на второй строчке. У идущего следом киевского «Динамо» лишь одно очко в активе за два тура до конца.

Что касается группы E, то «Челси» в гостях обыграл «Ренн» (2:1), а «Севилья» с таким же счётом одолела «Краснодар». И у «Челси», и у «Севильи» по десять очков после четырех туров, но первое место занимает английский клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Челси, Ювентус, Севилья
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