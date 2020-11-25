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Ловрен не сыграет с «Брюгге»

25 Ноября 2020, 00:20,

Global Look Press

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» на своём поле принимает «Зенит».

На 48-й минуте за фол против Корреа жёлтую карточку получил защитник «Зенита» Деян Ловрен, которая стала для него третьей. Таким образом, хорватский футболист пропустит следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов, соперником питерцев станет «Брюгге».

На данный момент идёт 61-я минута матча, «Зенит» уступает со счётом 1:3. Единственным голом в составе российской команды отметился Артём Дзюба.

Напомним, что перед четвертым туром «Зенит» занимал последнее место в группе, имея в своём активе всего лишь одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Брюгге, Деян Ловрен
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