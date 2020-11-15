Бендтнер: «В каждом клубе, за который я выступал, футболисты курили»

Экс-футболист «Ювентуса» Никлас Бендтнер рассказал о том, что многие звезды туринского клуба не скрывали своего курения.

«В первый день в «Ювентусе» после тренировки я зашёл в душ, но там никого не было. А затем я увидел 10 или 12 человек в туалете, они просто сидели, общались, пили кофе и курили. Это было потрясающе. В тот момент я понял, что мне это понравится.

Посмотрите на Пирло и Буффона, они не скрывали того, что курят, но они являлись настоящими профессионалами. Это открыло для меня глаза. Никто и ничего не мог подумать про них, потому что на поле они демонстрировали свой уровень.

В каждом клубе, за который я выступал, футболисты курили. В Италии этого гораздо больше, чем в Англии», - цитирует Бендтнера BBC.