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Бендтнер: «В каждом клубе, за который я выступал, футболисты курили»

15 Ноября 2020, 18:44,

Global Look Press

Экс-футболист «Ювентуса» Никлас Бендтнер рассказал о том, что многие звезды туринского клуба не скрывали своего курения.

«В первый день в «Ювентусе» после тренировки я зашёл в душ, но там никого не было. А затем я увидел 10 или 12 человек в туалете, они просто сидели, общались, пили кофе и курили. Это было потрясающе. В тот момент я понял, что мне это понравится.

Посмотрите на Пирло и Буффона, они не скрывали того, что курят, но они являлись настоящими профессионалами. Это открыло для меня глаза. Никто и ничего не мог подумать про них, потому что на поле они демонстрировали свой уровень.

В каждом клубе, за который я выступал, футболисты курили. В Италии этого гораздо больше, чем в Англии», - цитирует Бендтнера BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Никлас Бендтнер
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Комментарии (1)
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0
Марченко Максим
15 Ноября 2020, 19:03

Показывай свою хорошую форму и давай результат для команды и если при этом футболист чувствует себя хорошо ,не вижу проблемы в этом,кури на здоровье))

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