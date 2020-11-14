​УЕФА дисквалифицировал Тухеля на один матч условно

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель был условно дисквалифицирован УЕФА на один матч под своей эгидой. Причина в позднем выходе команды на матч Лиги чемпионов против «Истанбула Башакшехир». Наказание для немецкого тренера может стать реальным в случае повторения нарушения в течение года. За этот инцидент «ПСЖ» также был оштрафован на 30 тысяч евро, пишет RMC Sport.

По разным причинам ряд европейских клубов получили штрафы. Так, например, сопернику «Краснодара» в лице «Ренна» назначили штраф за нарушение медицинского протокола в виде социального дистанцирования между зрителями и проблемы с транспортом внутри стадиона.