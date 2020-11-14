Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​УЕФА дисквалифицировал Тухеля на один матч условно

14 Ноября 2020, 23:23,

twitter.com

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель был условно дисквалифицирован УЕФА на один матч под своей эгидой. Причина в позднем выходе команды на матч Лиги чемпионов против «Истанбула Башакшехир». Наказание для немецкого тренера может стать реальным в случае повторения нарушения в течение года. За этот инцидент «ПСЖ» также был оштрафован на 30 тысяч евро, пишет RMC Sport.

По разным причинам ряд европейских клубов получили штрафы. Так, например, сопернику «Краснодара» в лице «Ренна» назначили штраф за нарушение медицинского протокола в виде социального дистанцирования между зрителями и проблемы с транспортом внутри стадиона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Дзюба не забил пенальти, но вытащил игру с «Краснодаром»: «Зенит» нанёс «быкам» пятое поражение подряд
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем
Бесславный конец карьеры или начало ударного периода: Что ждёт Дзюбу в будущем