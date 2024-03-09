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​Фанаты загребского «Динамо» негодуют - новый директор клуба раньше болел за сербский «Партизан»

09 Марта 2024 • 04:27 Комментировать

В руководстве загребского «Динамо» произошли определенные изменения, высокую должность получил Денис Ороши - и это очень не понравилось группировке радикальных фанатов клуба Bad Boys Blue, насчитывающей внушительные несколько десятков тысяч человек. Дошло до того, что во время матча «Динамо» с греческим ПАОКом они исполняли песни, задевающие достоинство нового сотрудника клуба.

А все потому что в прошлом Ороши болел за белградский «Партизан», и фанаты вполне обоснованно считают, что коли старая любовь не ржавеет, он, дескать, и сейчас не может быть вполне верен своей должности в «Динамо». Ну а то, что любимый клуб Ороши, как назло, является сербским, лишь добавляет масла в огонь.


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