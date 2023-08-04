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Блази возглавил кипрский клуб

04 Августа 2023 • 23:29 Комментировать

Бывший футболист «Ромы», «Наполи» и «Ювентуса» Мануэле Блази продолжает свою тренерскую карьеру, правда, в далеких от топ-уровня клубов. Сперва он поработал на Мальте с местным «Хамрун Спартанс», который сейчас возглавляет другой итальянский специалист, Лучано Дзаури, затем отправился на Кипр, после чего успел поработать и в Албании с «Аполонией Фиер». Но там все быстро закончилось - в том же 2021 году, когда все и началось.

И сейчас, спустя почти два года, он нашел себе новую работу на Кипре - Блази будет тренировать «Эносис Неон Паралимну», команду, которая по итогам прошедшего сезона вылетела во второй дивизион местного футбола. 

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэле Блази чемпионат Кипра Эносис Неон Паралимни
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