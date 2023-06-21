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Гьян завершил карьеру в 37 лет официально

21 Июня 2023 • 00:09 Комментировать

37-летний бывший форвард национальной сборной Ганы Асамоа Гьян попрощался с профессиональной карьерой игрока. Об этом сам футболист написал в своих соцсетях.

Напомним, что карьера Гьяна была богата на различные клубы. Были в ней и итальянские «Удинезе» и «Модена», французский «Ренн», английский «Сандерленд». Значительную часть карьеры футболист провёл на ближнем востоке, пять лет выступая за «Аль-Айн» из ОАЭ, успел поиграть в китайском «Шанхай СИПГ», турецком «Кайсериспоре» и даже в индийском «Норд-Ист Юнайтед». Последним его клубом был ганский «Легон Ситиз».

Были в ней и драматичные моменты. Именно Гьян не реализовал 11-метровый удар в четвертьфинальном матче мундиаля в ЮАР в 2010 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Асамоа Гьян
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