В Хорватии отпраздновали победу «своего» клуба в Кубке... Боснии и Герцеговины

Прошлогодний чемпион Боснии и Герцеговины «Зриньски» в этом сезоне стал обладателем Кубка БиГ, несмотря на смену тренера - Сергей Якирович ушёл в «Риеку», а его место занял Крунослав Рендулич.

В финальном матче, прошедшем в Зенице, его подопечные обыграли с минимальным счетом «Вележ» - частично о подоплеке этой игры мы сообщали вчера. Любопытно, что победу «Зриньски» должным образом отметили и в Хорватии - там клуб считают своим, так как он представляет боснийских хорватов, мечтающих о выходе из Боснии и Герцеговины и воссоединении с Хорватией.

Вдобавок, «Зриньски» еще и самый старый клуб в хорватском футболе в принципе, зародившийся в 1905 году, кода большая часть местных находились в составе Австро-венгерской Империи - ни Хорватии, ни Боснии с Герцеговиной (а Герцеговина это как раз название земель, на которых живут православные, в основе своей хорваты) еще не было на карте.