В Боснии часть фанатов демонстративно повернулась задами при исполнении национального гимна перед началом дерби

Новый инцидент в Боснии и Герцеговине, связанный с чемпионом страны - клубом «Зриньски». Накануне матча-дерби против «Вележа» (другой клуб из Мостара - в его составе, кстати, играет нападающий с Соломоновых островов с любопытной фамилией Рафаэль Леаи, такое вот совпадение) фанаты «Зриньски» демонстративно повернулись спинами к полю во время исполнения гимна Боснии и Герцеговины.

Дело в том, что «Зриньски» является не боснийским клубом как таковым, а клубом боснийских хорватов, а «Зриньски» - это что-то вроде «Динамо», клуб, имеющий отношение к силовым структурам, и в прошлом так назывался действовавший во время боснийской войны спецотряд боснийских хорватов, воевавших с теми, кого мы знаем как «боснийцы» - мусульманское население страны.

Ситуация во многом схожа с Каталонией, которая также хотела бы жить отдельно от Испании, но вынуждена существовать в ней. И представить, что и фанаты «Барсы» повернутся задами при исполнении гимна Испании, также достаточно легко.