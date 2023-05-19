Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

В Боснии часть фанатов демонстративно повернулась задами при исполнении национального гимна перед началом дерби

19 Мая 2023 • 01:21 Комментировать

Новый инцидент в Боснии и Герцеговине, связанный с чемпионом страны - клубом «Зриньски». Накануне матча-дерби против «Вележа» (другой клуб из Мостара - в его составе, кстати, играет нападающий с Соломоновых островов с любопытной фамилией Рафаэль Леаи, такое вот совпадение) фанаты «Зриньски» демонстративно повернулись спинами к полю во время исполнения гимна Боснии и Герцеговины.

Дело в том, что «Зриньски» является не боснийским клубом как таковым, а клубом боснийских хорватов, а «Зриньски» - это что-то вроде «Динамо», клуб, имеющий отношение к силовым структурам, и в прошлом так назывался действовавший во время боснийской войны спецотряд боснийских хорватов, воевавших с теми, кого мы знаем как «боснийцы» - мусульманское население страны.

Ситуация во многом схожа с Каталонией, которая также хотела бы жить отдельно от Испании, но вынуждена существовать в ней. И представить, что и фанаты «Барсы» повернутся задами при исполнении гимна Испании, также достаточно легко. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зриньски Вележ чемпионат Боснии и Герцеговины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бамбоутос Бамбоутос
Котон Спорт Котон Спорт
0
1
Видео
Окончен после пенальти
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
5
1
1.02 16.00 90.00
Видео
19.05.23 в 02:00
Агуя де Мараба Агуя де Мараба
Ремо Ремо
Видео
19.05.23 в 05:10
Чивас Гвадалахара Чивас Гвадалахара
Америка Мехико Америка Мехико
2.85 3.25 2.48
Видео
19.05.23 в 13:30
Холланд Парк Хоукс Холланд Парк Хоукс
Саутс Юнайтед Саутс Юнайтед
Видео
19.05.23 в 13:30
North Lakes United FC
Сэмфорд Рейнджерс Сэмфорд Рейнджерс
Видео
19.05.23 в 16:00
ФК Ядах
Херенталс
Видео
19.05.23 в 17:00
Янг Спорт Янг Спорт
Эдинг Спорт Эдинг Спорт
2.70 2.75 2.70
Видео
19.05.23 в 19:30
Гефис Гефис
Рёфикс Рётис Рёфикс Рётис
Видео
19.05.23 в 19:45
Швац Швац
СПГ Силз/Метц СПГ Силз/Метц
Видео
19.05.23 в 20:00
Кундль Кундль
Халль Халль
Видео
19.05.23 в 20:00
Зальцбургер Зальцбургер
ЮФК Халлейн ЮФК Халлейн
Видео
19.05.23 в 21:35
Клайд Клайд
Аннан Атлетик Аннан Атлетик
2.70 3.35 2.35
Видео
19.05.23 в 21:45
Виртус Виртус
СП Либертас1 СП Либертас1
Видео
19.05.23 в 22:00
Барнсли Барнсли
Болтон Болтон
2.03 3.35 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
01:21 · Другое
В Боснии часть фанатов демонстративно повернулась задами при исполнении национального гимна перед началом дерби
15 Мая
17:17 · Другое
​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии
12 Мая
05:43 · Другое
«Каждому дано» - ирландский клуб разместил объявление о поиске нового тренера в интернете 1
06 Мая
22:39 · Россия. Премьер-лига
Видео 13-го гола Кокорина за «Арис» видео
05:34 · Другое
Игроки загребского «Динамо» оригинально отпраздновали чемпионский титул в Хорватии
04 Мая
21:51 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко: «У Ромы вся семья в Финляндии, они не думали переезжать»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко прокомментировал переход сына в новый клуб 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Роман Ерёменко обрёл новую команду официально
03 Мая
19:37 · Россия. Премьер-лига
Известный блогер стал спортивным директором академии «Ариса»
01 Мая
21:56 · Другое
Гол Кокорина принёс «Арису» победу – видео
30 Апреля
17:53 · Другое
«Антверпен» в четвёртый раз стал обладателем Кубка Бельгии
29 Апреля
04:32 · Другое
Одиозный Бекали объявил о том, что покидает румынский футбол
28 Апреля
03:00 · Другое
«Црвена Звезда» снова не смогла обыграть «Партизан» на его поле - это не выходит уже семь лет
26 Апреля
21:52 · Другое
«Вечное дерби» сербских грандов завершилось ничьей
24 Апреля
13:43 · Другое
Первый тренер Кокорина: «У Кокорина никогда не было проблем с пенальти»
Все новости
Рекомендуем