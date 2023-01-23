29-летний французский футболист Флорьян Товен покинул мексиканский клуб «Тигрес». Об этом официально сообщает пресс-служба мексиканской команды.

Товен перебрался в Мексику из «Марселя» весной 2021 года, подписав пятилетний контракт. В 10 матчах чемпионата Мексики в текущем сезоне француз трижды поразил ворота соперников и отметился двумя ассистами.

Напомним, в 2018 году Товен стал чемпионом мира в составе сборной Франции. На чемпионате мира в Катаре полузащитник по понятным причинам не выступил.

Отметим, что с 2015 года в «Тигрес» выступает соотечественник Товена – Андре-Пьер Жиньяк.

Ранее Товен заявлял, что перебрался в Мексикуне из-за финансовых причин.