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Товен покинул мексиканский «Тигрес» официально

23 Января 2023 • 22:23 Комментировать

29-летний французский футболист Флорьян Товен покинул мексиканский клуб «Тигрес». Об этом официально сообщает пресс-служба мексиканской команды.

Товен перебрался в Мексику из «Марселя» весной 2021 года, подписав пятилетний контракт. В 10 матчах чемпионата Мексики в текущем сезоне француз трижды поразил ворота соперников и отметился двумя ассистами.

Напомним, в 2018 году Товен стал чемпионом мира в составе сборной Франции. На чемпионате мира в Катаре полузащитник по понятным причинам не выступил.

Отметим, что с 2015 года в «Тигрес» выступает соотечественник Товена – Андре-Пьер Жиньяк.

Ранее Товен заявлял, что перебрался в Мексикуне из-за финансовых причин.

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Евро-Футбол.Ру,
Тигрес Флорьян Товен
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