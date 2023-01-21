Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Решения ВАР будут разъяснять телезрителям и болельщикам на стадионе

21 Января 2023 • 10:03 Комментировать

Решения системы видеопомощи арбитрам будут разъяснять телезрителям и болельщикам на стадионе. Об этом сообщает GFN.

По информации источника, такие решения должны быть объяснены болельщикам на стадионе и телезрителям во время клубного чемпионата мира, который состоится в следующем месяце.

Также нововведение может быть протестировано и на чемпионате мира по футболу среди женщин, который начнется 20 июля 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.

Говорится, что система будет аналогична системе крикета или НФЛ для домашних зрителей. Идея состоит в том, чтобы держать фанатов в курсе событий, не допуская роста отрицательных эмоций, который часто возникает из-за отсутствия понимания случившегося.

Каким именно образом решения ВАР будут разъясняться болельщикам не сказано.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Судейство вар VAR
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Новая Зеландия (жен) Новая Зеландия (жен)
США (жен) США (жен)
0
5
40.00 16.00 1.03
Видео
21.01.23 в 15:00
Гутерсло (жен)
Меппен (жен) Меппен (жен)
Видео
21.01.23 в 15:00
Словацко (жен)
Трнава (жен)
Видео
21.01.23 в 15:00
Спартак Прага (жен)
Ференцварош (жен)
Видео
21.01.23 в 15:00
Волеренга (жен) Волеренга (жен)
Роа (жен)
Видео
21.01.23 в 16:00
ФК Марса ФК Марса
Сент-Эндрюс Сент-Эндрюс
Видео
21.01.23 в 16:00
Сан-Гванн Сан-Гванн
Витториоса Старз Витториоса Старз
Видео
21.01.23 в 16:00
Байер Л (жен) Байер Л (жен)
Андернах (жен)
Видео
21.01.23 в 16:00
Боруссия Бохольт (жен)
Эссен (жен) Эссен (жен)
Видео
21.01.23 в 16:00
Фрайбург (жен) Фрайбург (жен)
Янг Бойс (жен)
Видео
21.01.23 в 16:00
Хаммарбю (жен) Хаммарбю (жен)
АИК (жен) АИК (жен)
Видео
21.01.23 в 16:00
Потсдам (жен)
Слэск Вроцлав (жен)
Видео
21.01.23 в 16:30
Фейеноорд (жен)
Дуйсбург-2001 (жен)
Видео
21.01.23 в 16:30
ЮЖ Краков (жен)
ЮКС СМС Лодзь (жен)
Видео
21.01.23 в 18:00
Ардс Ардс
Уорренпойнт Таун Уорренпойнт Таун
Видео
21.01.23 в 18:00
Аннаг Юнайтед
Кнокбреда
1.33 5.00 7.20
Видео
21.01.23 в 18:00
Харлэнд и Вульф Велдерс
Балликлэр Комрейдс
Видео
21.01.23 в 18:00
Дергвью
Ньюингтон Ньюингтон
2.38 3.50 2.60
Видео
21.01.23 в 18:00
Лафголл
Дандела
Видео
21.01.23 в 18:30
Свиеки Юнайтед Свиеки Юнайтед
Фгура Юнайтед Фгура Юнайтед
Видео
21.01.23 в 18:30
Мелита
Таршин Рэйнбоу Таршин Рэйнбоу
Видео
21.01.23 в 18:30
Острава (жен)
Сигма Оломоуц (жен)
Видео
21.01.23 в 20:00
Симарронес-2 Симарронес-2
Универсидад де Гвадалахара Универсидад де Гвадалахара
Видео
21.01.23 в 22:00
Игуату
Гуарани де Жуазейро
Видео
22.01.23 в 00:00
СД Ависпонес де Чильпансинго
Алебрихес-2 Оахака
Видео
22.01.23 в 00:00
Депортива Венадос
Реал де Артеага
Видео
22.01.23 в 01:00
Ураканес Искальи
Ситакуаро Ситакуаро
2.50 3.50 2.55
Видео
22.01.23 в 01:00
Интер Керетаро
Лобос УЛЬМКС
Видео
22.01.23 в 01:00
Депортиво Донгу ФК Депортиво Донгу ФК
Кафеталерос Кафеталерос
Видео
22.01.23 в 01:00
Спортинг Канами
Интер Плая-дель-Кармен Интер Плая-дель-Кармен
3.70 4.00 1.86
Видео
22.01.23 в 01:00
Атлетико Сальтильо Атлетико Сальтильо
СД Тулансинго
Видео
22.01.23 в 01:30
Мазоркерос ФК Мазоркерос ФК
Т'хо Майяс
Видео
22.01.23 в 02:00
Сакатекас Сакатекас
Тритонес Вальярта
Видео
22.01.23 в 02:00
Минерос де Фреснильо Минерос де Фреснильо
Текос Текос
Видео
22.01.23 в 02:00
У.А.Н.Л.- Тигрес (жен)
Бавария (жен) Бавария (жен)
Видео
22.01.23 в 04:00
Ребосерос Ла-Пьедад Ребосерос Ла-Пьедад
Колима ФК Колима ФК
2.18 3.30 3.35
Видео
22.01.23 в 05:00
Тампико Мадеро Тампико Мадеро
Коррекаминос-2
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
10:03 · Другое
Решения ВАР будут разъяснять телезрителям и болельщикам на стадионе
19 Января
22:50 · Другое
Сборная Ирака выиграла кубок наций Персидского залива
20:29 · Другое
Во время матча между сборными Ирака и Омана погибли четыре человека
18 Января
22:24 · Другое
«Арис» Кокорина проиграл в 1/8 финала Кубка Кипра, россиянин не забил
21:24 · Другое
Николич ответил на вопрос о своём будущем
20:07 · Другое
Кокорин начал кубковый матч против АПОЭЛа на скамейке
15 Января
20:43 · Другое
​Кокорин отдал голевой пас, но «Арис» проиграл
14 Января
14:49 · Другое
​Тайсон вернулся в Европу, став игроков ПАОКа
02:20 · Другое
Бывшего игрока сборной Замбии загрызли собственные собаки 1
13 Января
18:14 · Другое
​Российский блогер забил первый гол за болгарский клуб
11:08 · Другое
 «Рейтинг Букмекеров» учредил грант для спортивных журналистов
11 Января
17:51 · Другое
​Катарский клуб объявил о трансфере Пасторе
10 Января
18:25 · Другое
Кокорин попал в пятёрку самых дорогих игроков чемпионата Кипра
09 Января
22:04 · Другое
«Арис» сыграл с «Акритосом» в нулевую ничью, Кокорин покинул поле во втором тайме
19:50 · Другое
Кокорин – в старте «Ариса» на матч с «Акритасом»
Все новости
Рекомендуем