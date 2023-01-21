Решения ВАР будут разъяснять телезрителям и болельщикам на стадионе

Решения системы видеопомощи арбитрам будут разъяснять телезрителям и болельщикам на стадионе. Об этом сообщает GFN.

По информации источника, такие решения должны быть объяснены болельщикам на стадионе и телезрителям во время клубного чемпионата мира, который состоится в следующем месяце.

Также нововведение может быть протестировано и на чемпионате мира по футболу среди женщин, который начнется 20 июля 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.

Говорится, что система будет аналогична системе крикета или НФЛ для домашних зрителей. Идея состоит в том, чтобы держать фанатов в курсе событий, не допуская роста отрицательных эмоций, который часто возникает из-за отсутствия понимания случившегося.

Каким именно образом решения ВАР будут разъясняться болельщикам не сказано.