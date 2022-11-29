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​«Дзюба обгонит Кокорина на Кипре» - первый тренер игрока

29 Ноября 2022 • 14:22 Комментировать

Александр Шупляков, который является первым тренером известного форварда Артёма Дзюбы, высказался по поводу информации об интересе к игроку со стороны кипрского клуба «Кармиотисса».

«Можем увидеть гонку двух российских бомбардиров. Без сомнения, уверен, что Артём заиграет на Кипре и обгонит Кокорина по голам в местном первенстве. Дзюба может стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра», - высказался Шупляков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Александр Кокорин выступает за Кипре за клуб «Арис» на правах аренды. Российский нападающий забил уже пять голов и является одним из лучших бомбардиров местного чемпионата.

Артём Дзюба в настоящий момент не имеет клубной прописки. Статус свободного агента 34-летний нападающий обрёл в начале ноября, когда он расторг трудовое соглашение с «Адана Демирспор». Турецкий клуб Дзюба представлял всего лишь два с половиной месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Артём Дзюба Кармиотисса Александр Шупляков Трансферы футбола - зима 2023
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