Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 1 Serbiya Сербия 1
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Gana Гана 3 Urugvay Уругвай 1 Yujnaya Koreya Южная Корея 1
Другое

Кокорин вышел на 2 место в списке бомбардиров чемпионата Кипра – видео гола видео

28 Ноября 2022 • 21:40 Комментировать

Александр Кокорин в конце лета текущего календарного года перебрался в кипрский «Арис» - клуб арендовал российского форварда у итальянской «Фиорентины». В понедельничном матче местного чемпионата против «Пафоса» Кокорин забил свой пятый гол за «Арис» в десяти матчах. 31-летний футболист уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Александр Кокорин теперь делит второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата Кипра.

 

Если «Арис» сможет обыграть «Пафос», то поднимется на второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Лидером местного топ-дивизиона является как раз «Пафос».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Ноября
21:40 · Другое
Кокорин вышел на 2 место в списке бомбардиров чемпионата Кипра – видео гола видео
22 Ноября
00:17 · Другое
Фанаты «Црвены Звезды» вынудили известного российского блогера бежать из Сербии
21 Ноября
01:15 · Другое
Супруга Павла Погребняка рассказала, сколько планирует потратить на новогодний отдых
18 Ноября
03:54 · Другое
Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира за несколько дней до старта турнира
16 Ноября
20:39 · Другое
Супруга Бекхэма намерена спасать сына от родителей его жены
15 Ноября
06:11 · Другое
Наингголан и «Антверпен» расстались
00:36 · Россия. Премьер-лига
Бородавко рассказал, в каком виде спорта мог бы проявить себя Дзюба
14 Ноября
15:32 · Другое
​В Грузии президент клуба выбежал на поле с претензиями к судьям видео
10:57 · Другое
В Польше фанаты буквально «выкурили» игроков с поля видео
13 Ноября
11:22 · Россия. Премьер-лига
Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире
02:19 · Другое
Маззу возвращается в «Шарлеруа» официально
01:09 · Другое
Объявлены победители турнира среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
10 Ноября
22:05 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о тяготах воспитания дочери
08:17 · Другое
Одноногий футболист забил невероятный гол в чемпионате Польши для инвалидов видео
09 Ноября
21:12 · Испания. Ла Лига
Пике нанес Шакире новый удар по самолюбию 2
Все новости
Рекомендуем