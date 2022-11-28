Александр Кокорин в конце лета текущего календарного года перебрался в кипрский «Арис» - клуб арендовал российского форварда у итальянской «Фиорентины». В понедельничном матче местного чемпионата против «Пафоса» Кокорин забил свой пятый гол за «Арис» в десяти матчах. 31-летний футболист уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Александр Кокорин теперь делит второе место в рейтинге бомбардиров чемпионата Кипра.

Если «Арис» сможет обыграть «Пафос», то поднимется на второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Лидером местного топ-дивизиона является как раз «Пафос».