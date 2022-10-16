​Бывший клуб Холанна «Мольде» стал чемпионом Норвегии

В воскресенье «Мольде» обыграл «Лиллестрём» в чемпионате Норвегии (1:0). После этого результата «Мольде» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы. Команда завоевала «золото» впервые с 2019 года – в двух предыдущих сезонах чемпионом Норвегии становился клуб «Будё-Глимт».

«Мольде» завоевал титул чемпиона Норвегии в четвёртый раз в своей истории.

Отметим, что «Мольде» является бывшим клубом форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. В начале 2019 года норвежец перебрался из «Мольде» в «Ред Булл Зальцбург». Дальше в карьере Холанна была дортмундская «Боруссия», а теперь – «Манчестер Сити».