Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Владелец тбилисского «Динамо» намерен выставить клуб на продажу

21 Июля 2022 • 15:45 Комментировать

Тбилисское «Динамо», самый титулованный клуб Грузии, одерживавший некогда победу в европейском кубке, сейчас переживает не лучшие времена. Владеющий им с 2011-го года предприниматель Роман Пипия испытывает нехватку финансовых средств и уже не верит в то, что сможет сохранить клуб.

На сайте клуба появилось заявление о том, что он подыскивает нового финансового покровителя для тбилисского «Динамо». Пипия готов рассмотреть различные варианты, в том числе и трансформацию его в акционерное общество.

- В последний период я не раз думал о продаже «Динамо» и убежден в правильности этого решения. Именно исходя из лучших побуждений, я верю, что это решение является обязательным для его развития, - гласит заявление.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Тбилиси Роман Пипия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.07  16:00 Leuven W ... PSV W
21.07  21:00 Hibernian W ... Boroughmuir W
22.07  12:30 Мэджик Юнайтед ... Кумера Кольтс
22.07  13:15 Олбани КрРик ... Сэмфорд Рейнджерс
22.07  16:00 Херенталс ... Ва-Ва
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Июля
15:45 · Другое
Владелец тбилисского «Динамо» намерен выставить клуб на продажу
00:54 · Другое
В Японии сыграли в футбол прямо во время извержения вулкана
19 Июля
05:48 · Другое
Клуб из Хорватии подписал воспитанника «Барселоны»
18 Июля
15:03 · Другое
​В Египте вратарь сорвался и завершил карьеру прямо во время матча
17 Июля
05:22 · Другое
Алдервейрельд вернулся в родные пенаты
15 Июля
20:39 · Другое
Алдервейрельд вернулся в Европу официально
14 Июля
01:45 · Англия. Премьер-лига
Ярмоленко будет играть в ОАЭ
13 Июля
18:49 · Другое
Бакка возвращается в Колумбию - подписал контракт с «Барранкильей»
13:24 · Другое
Мунтари остаётся на поле - продлил контракт с клубом в родной Гане
12 Июля
22:28 · Другое
Египетского игрока могут дисквалифицировать задним числом за брошенную на землю медаль
05:47 · Другое
Экс-голкипер «Наполи» перешёл в клуб из Саудовской Аравии
10 Июля
23:42 · Другое
Ультрас люблянской «Олимпии» отказываются признавать бывшего игрока испанской сборной в качестве клубного наставника
07 Июля
01:23 · Англия. Премьер-лига
Джек Уилшир остался без клуба
06 Июля
22:02 · Другое
Дани Алвес ведёт переговоры с новым клубом
07:47 · Другое
Экс-игрок «Барселоны» перебрался в 11-й клуб за последние 8 лет
Все новости
Рекомендуем