Владелец тбилисского «Динамо» намерен выставить клуб на продажу

Тбилисское «Динамо», самый титулованный клуб Грузии, одерживавший некогда победу в европейском кубке, сейчас переживает не лучшие времена. Владеющий им с 2011-го года предприниматель Роман Пипия испытывает нехватку финансовых средств и уже не верит в то, что сможет сохранить клуб.

На сайте клуба появилось заявление о том, что он подыскивает нового финансового покровителя для тбилисского «Динамо». Пипия готов рассмотреть различные варианты, в том числе и трансформацию его в акционерное общество.

- В последний период я не раз думал о продаже «Динамо» и убежден в правильности этого решения. Именно исходя из лучших побуждений, я верю, что это решение является обязательным для его развития, - гласит заявление.