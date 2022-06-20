Бывший игрок тульского «Арсенала» Горан Чаушич прокомментировал «Евро-футбол.ру» свой переход в чемпионат Таиланда в клуб «Бурирам Юнайтед».

«Да, переезд в Таиланд это необычно, но это именно то, чего я ждал. Я хотел найти для себя что-то кардинально новое и очень рад, что это получилось. Это новый и очень большой вызов для меня, так что я в предвкушении. Меня впечатлила организация и внимание ко мне. Это сразу бросилось в глаза. Клуб сделал мне хорошее предложение, я его принял и теперь готов к новому вызову»,- сказал Чаушич корреспонденту ЕФ Сергею Румянцеву.

Напомним, что в прошлом сезоне Горан Чаушич провёл в российском чемпионате в составе «Арсенала» 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.