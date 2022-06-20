Экс-игрок тульского «Арсенала» перебрался в чемпионат Таиланда

Сербский полузащитник Горан Чаушич, известный болельщикам по игре за тульский «Арсенал», продолжит карьеру в весьма экзотическом месте.

30-летний сербский футболист официально подписал соглашение с клубом «Бурирам Юнайтед» из чемпионата Таиланда. Чаушич перебрался тайскую команду на правах свободного агента. Контракт сербского полузащитника с «Бурирам Юнайтед» рассчитан до июня следующего года.

Последним клубом Чаушича был тульский «Арсенал». В прошедшем сезоне Горан провёл в российском чемпионате в составе «оружейников» 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.