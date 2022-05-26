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Ван Боммель – новый тренер «Антверпена»

26 Мая 2022 • 18:05 Комментировать

Экс-полузащитник «Милана» и мюнхенской «Баварии» Марк ван Боммель официально назначен тренером бельгийского «Антверпена». В новом клубе нидерландец будет работать со своим бывшим партнёром по сборной Марком Овермарсом, который занял пост спортивного директора.

Работа в «Антверпене» станет для ван Боммеля третьей в тренерской карьере. До этого нидерландский специалист возглавлял ПСВ Эйндховен и «Вольфсбург», из которого был вынужден уйти спустя короткий срок.

Напомним, что ван Боммель в 2006 году стал победителем Лиги чемпионов в составе каталонской «Барселоны». Марк долгое время являлся капитаном мюнхенской «Баварии», которую покинул в 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Марк Ван Боммель Антверпен
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