Радикалы из хорватского «Хайдука» перекрыли трассу и вступили в стычки с полицией после проигранного матча

В Хорватии определился чемпион, им снова стало загребское «Динамо», которое переиграло в последнем туре оспаривавший титул «Хайдук» из Сплита. Раздосадованные поражением фанаты «Хайдука» (а хорватские поклонники футбола известны своим радикализмом) не смогли достойно воспринять поражение, устроив настоящее побоище на трассе из Загреба к Сплиту, примерно в 30 километрах от хорватской столицы.

В результате столкновений с полицией двое самых рьяных поклонников «Хайдука» получили огнестрельные ранения, десятки человек были положены, что называется, «фейсами в асфальт». А трассу открыли для передвижения только на следующий день.