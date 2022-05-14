Болгарский игрок нарочно свалился с носилок во время матча, чтобы затянуть время

Футбольные поля разных стран генерируют все новые и новые идеи по затягиванию времени на поле. Чаще всего это заканчивается курьезно, как в случае с португальским нападающим Рикардо Куарежмой, который попытался на руках вынести с поля надоевшего ему затяжкой времени соперника.

Очередной «перформанс» подобного плана случился в чемпионате Болгарии, где футболист по фамилии Апостолов, получив травму, попросился на носилки. Его начали выносить с поля, но в это время Апостолову пришла в голову «гениальная» идея свалиться с носилок и еще немного потянуть время. Соперникам такой подход очень сильно не понравился, сообщает derbyderbyderby.it. В общем, болгарский футбол растягивает представления о том, как надо тянуть время.