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Чемпионат Португалии

Куарежма попытался вынести на руках с поля соперника, затягивавшего время после фола

16 Февраля 2022 • 04:28 Комментировать
Белененсеш
1:0
Витория Гимарайнш
окончен

Нападающий Рикарду Куарежма заканчивает карьеру в «Витории Гимарайнш», и в матче против «Белененсеша» у его команды возникли проблемы - незадолго до конца игры она проигрывала с минимальным счетом.

Вдобавок, один из соперников, Альфонсо Соуза, упал на газон вследствие фола и всячески затягивал время, показывая, как он страдает. Этот цирк быстро прикончил терпение Куарежмы - он взял Соузу на руки и попытался вынести его с поля, чтобы матч поскорее возобновился.

Коллеги Куарежмы по команде начали смеяться с этой картины, а вот «белененсеш-цам» было не до смеха - они обступили Куарежму, мешая ему продвигаться со своей ношей к краю поля. Вдобавок, туда же подоспел и арбитр, вытащивший желтую карточку для Куарежмы.

Ну а «Витория» так и не ушла от поражения и сейчас занимает в турнирной таблице шестое место. Что до «Белененсеша», то даже эта победа не позволила ему уйти с последней строчки.

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Евро-Футбол.Ру,
Белененсеш Рикарду Куарежма Витория Гимарайнш
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