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Канделаки о ведущем «Матч ТВ», который пожелал Польше провала на чемпионате мира: «Антон очень хороший парень. Нервы начинают сдавать у всех»

30 Марта 2022 • 19:23 Комментировать (1)
Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова телеведущего Антона Анисимова, который пожелал сборной Польше провала на чемпионате мира, а также назвал поляков мерзкими ******* (существами).
 
«Антон очень хороший парень. Нервы начинают сдавать у всех. От несправедливости, от лицемерия и двуличия, от двойных стандартов и желания и сделать из России главного мирового агрессора. Не получится, «партнёры», – написала Канделаки у себя в Телеграм-канале.
 
Напомним, что ранее болельщики сборной Польши выкрикивали с трибун оскорбительные слова в адрес россиян. Вчера поляки обыграли сборную Швеции со счётом 2:0 и оформили выход на чемпионат мира.
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Тина Канделаки Матч ТВ
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