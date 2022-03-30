Канделаки о ведущем «Матч ТВ», который пожелал Польше провала на чемпионате мира: «Антон очень хороший парень. Нервы начинают сдавать у всех»

Бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова телеведущего Антона Анисимова, который пожелал
сборной Польше провала на чемпионате мира, а также назвал поляков мерзкими ******* (существами).
«Антон очень хороший парень. Нервы начинают сдавать у всех. От несправедливости, от лицемерия и двуличия, от двойных стандартов и желания и сделать из России главного мирового агрессора. Не получится, «партнёры», – написала Канделаки у себя в Телеграм-канале.
Напомним, что ранее болельщики сборной Польши выкрикивали с трибун оскорбительные слова в адрес россиян. Вчера поляки обыграли сборную Швеции со счётом 2:0 и оформили выход на чемпионат мира.
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