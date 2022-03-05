Зотов заявил, что у ФИФА не было правовых оснований для отстранения сборной России

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов оценил решение ФИФА и УЕФА об исключении сборной России и российских клубов из международных турниров. Его слова передает Sport24.

По мнению Зотова, никаких правовых оснований для того, чтобы принимать такое решение, у организаций не было.

«Сейчас больше политики и эмоций», - заявил Зотов.

Он также добавил, что возможность ФИФА разрешить футболистам в одностороннем порядке расторгать контракты является сейчас также неочевидной.

Напомним, что ряд зарубежных футболистов уже покинули российские клубы в последнее время.