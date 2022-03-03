РФС обжалует решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров

РФС будет обжаловать решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборной России и российских команд от участия в международных турнирах. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Представители организации пояснили, что будут добиваться восстановления всех команд во всех разновидностях футбола и всех турнирах. Также отмечается, что РФС будет настаивать на ускоренном рассмотрении дела или приостановке соревнований, в которых должны были участвовать российские футболисты.

В РФС считают, что решение, принятое ФИФА и УЕФА, не имело правовых оснований, а также нарушает права союза.

Отмечается, что РФС не предоставили права высказать свою точку зрения, а также не рассмотрели других вариантов, которые исключают отстранение.