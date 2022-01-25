Венгер объяснил, почему важно проводить ЧМ раз в два года

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий должность главы отдела глобального развития ФИФА, вновь призвал футбольную общественность поддержать идею проведения чемпионата мира раз в два года.

«Если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей от 10 до 18 лет, то у них не такое восприятие времени, другой спрос на события. Думаю, сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли», – приводит слова Венгера L`Equipe.

Напомним, что именно Венгер является главным инициатором идеи проведения чемпионата мира раз в два года.