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Венгер объяснил, почему важно проводить ЧМ раз в два года

25 Января 2022 • 19:40 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, ныне занимающий должность главы отдела глобального развития ФИФА, вновь призвал футбольную общественность поддержать идею проведения чемпионата мира раз в два года.

«Если вы посмотрите на молодое поколение, молодых людей от 10 до 18 лет, то у них не такое восприятие времени, другой спрос на события. Думаю, сейчас людей нужно постоянно кормить важными событиями, потому что они к этому привыкли», – приводит слова Венгера L`Equipe.

Напомним, что именно Венгер является главным инициатором идеи проведения чемпионата мира раз в два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Чемпионат Мира
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Января 2022 в 20:12
ай ну тады уж 1 в 3 года.. в два не интересна будец.. )))
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