Расистский скандал в Бельгии: Компани пожаловался на фанатов «Брюгге»

Без инцидента не обошелся 20-й тур чемпионата Бельгии – после матча с «Брюгге» контроверсионным интервью отметился главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани. Специалист заявил, что представителям его команды весь поединок приходилось терпеть расистские высказывания в свой адрес со стороны болельщиков соперника.

«Я опустошен. Фанаты «Брюгге» все время оскорбляли меня и тренерский штаб, также называли наших темнокожих игроков «обезьянами». Не могу смириться с подобным, такому поведению не место в футболе. Не хочу вступать в конфликт с клубом, лучше вернусь домой к родным мне людям», - эмоционально отреагировал Компани на послематчевой пресс-конференции.

Стоит напомнить, что отношения наставника с болельщиками «Брюгге» не заладились уже давно – в ноябре во время выезда на игру Лиги чемпионов они обмочили статую экс-футболиста «Манчестер Сити», возведенную возле стадиона «горожан».