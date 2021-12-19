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Расистский скандал в Бельгии: Компани пожаловался на фанатов «Брюгге»

19 Декабря 2021 • 21:53 Комментировать

Без инцидента не обошелся 20-й тур чемпионата Бельгии – после матча с «Брюгге» контроверсионным интервью отметился главный тренер «Андерлехта» Венсан Компани. Специалист заявил, что представителям его команды весь поединок приходилось терпеть расистские высказывания в свой адрес со стороны болельщиков соперника.

«Я опустошен. Фанаты «Брюгге» все время оскорбляли меня и тренерский штаб, также называли наших темнокожих игроков «обезьянами». Не могу смириться с подобным, такому поведению не место в футболе. Не хочу вступать в конфликт с клубом, лучше вернусь домой к родным мне людям», - эмоционально отреагировал Компани на послематчевой пресс-конференции.

Стоит напомнить, что отношения наставника с болельщиками «Брюгге» не заладились уже давно – в ноябре во время выезда на игру Лиги чемпионов они обмочили статую экс-футболиста «Манчестер Сити», возведенную возле стадиона «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Андерлехт Венсан Компани
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