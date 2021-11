Организация Globe Soccer Awards опубликовала список кандидатов на победу в различных номинациях по итогам 2021 года. Церемония награждения проходит под эгидой Европейской ассоциации клубов и футбольных агентов, ежегодно вручая призы за достижения в спортивной среде.

Были обнародованы и фамилии тех игроков, кто поборется за главную награду – лучший футболист мира. В этот список попали сразу 22 претендента, а лидером в голосовании на данный момент является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Примечательно, что португалец за последние 10 лет семь раз становился лауреатом данной премии. Дважды признания удостаивался Лионель Месси и однажды приз завоевал Радамель Фалькао.

Полный список кандидатов доступен на официальной странице Globe Soccer Awards в «Твиттере».

#GlobeSoccerAwards2021 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR are: Azpilicueta, Benzema, Chiesa, De Bruyne, Dias, Donnarumma, Fernandes, Haaland, Jorginho, Kane, Kanté, Kimmich, Lewandowski, Lukaku, Marquinhos, Mbappé, Messi, Müller, Neymar, Ronaldo, Salah and Verratti. pic.twitter.com/0ymZrxmolj