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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards – пока в голосовании лидирует Роналду фото

25 Ноября 2021 • 17:35 Комментировать (1)

Организация Globe Soccer Awards опубликовала список кандидатов на победу в различных номинациях по итогам 2021 года. Церемония награждения проходит под эгидой Европейской ассоциации клубов и футбольных агентов, ежегодно вручая призы за достижения в спортивной среде.

Были обнародованы и фамилии тех игроков, кто поборется за главную награду – лучший футболист мира. В этот список попали сразу 22 претендента, а лидером в голосовании на данный момент является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Примечательно, что португалец за последние 10 лет семь раз становился лауреатом данной премии. Дважды признания удостаивался Лионель Месси и однажды приз завоевал Радамель Фалькао.

Полный список кандидатов доступен на официальной странице Globe Soccer Awards в «Твиттере».

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Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
25 Ноября 2021 в 17:42
Этот цирк уже проходили в прошлом году.... Мендеш, как главный организатор этого шоу в Дубае, и сейчас постарается.... А еще говорят, что Месси покупает ЗМ.... А-ха-ха-ха...
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