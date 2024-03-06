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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Балотелли жёг петарды в раздевалке

06 Марта 2024 • 18:35 Комментировать
Коньяспор
...
Адана Демирспор
09.03 16:00

Нападающий Марио Балотелли продолжает чудить. В социальных сетях появилось видео, на котором итальянский футболист поджигает петарды в раздевалке «Адана Демирспор». Балотелли поджигал петарды, бросал их на пол в центр комнаты и закрывал уши. Вероятно, таким образом футболист решил подшутить над партнёрами.

Марио Балотелли известен своими выходками. Однажды, будучи игроком «Манчестер Сити», итальянец с друзьями решил запустить фейерверк через окно ванной комнаты. В итоге загорелась штора, которая стала причиной пожара.

В сезоне 2023/2024 Балотелли провёл девять матчей, в которых забил пять голов.

Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Адана Демирспор

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