​Балотелли жёг петарды в раздевалке

Нападающий Марио Балотелли продолжает чудить. В социальных сетях появилось видео, на котором итальянский футболист поджигает петарды в раздевалке «Адана Демирспор». Балотелли поджигал петарды, бросал их на пол в центр комнаты и закрывал уши. Вероятно, таким образом футболист решил подшутить над партнёрами.

Марио Балотелли известен своими выходками. Однажды, будучи игроком «Манчестер Сити», итальянец с друзьями решил запустить фейерверк через окно ванной комнаты. В итоге загорелась штора, которая стала причиной пожара.

В сезоне 2023/2024 Балотелли провёл девять матчей, в которых забил пять голов.

Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию