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Балотелли «выбрал» между Байденом и Путиным, но затем удалил публикацию

28 Января 2024 • 15:30 Комментировать

Известный итальянский футболист Марио Балотелли сделал публикацию в социальных сетях. Публикация представляет собой видео, на котором совмещены ситуации с президентами США и России – Джо Байденом и Владимиром Путиным. Так, на одной из церемоний прощания с павшим воином Байден смотрит на часы. Путин же на другой церемонии стоит под проливным дождём без зонта.

«Разница», - написал Балотелли, добавив флаги США и России. Итальянец будто бы дал понять, что он делает выбор в пользу Путина.

В скором времени Балотелли удалил публикацию и разместил такой тест: «Это было не о политике, а об уважении к смерти людей. Хватит истерить и поймите мой посыл».

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Владимир Путин Джо Байден ещё теги
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