Нападающий Дрис Мертенс продлил трудовой договор с турецким «Галатасараем».

По сведениям журналиста Николо Скиры, 36-летний бельгиец продолжит выступать в турецкой Суперлиге. Новый контракт футболиста с «Галатасараем» рассчитан до середины 2024 года.

Напомним, Мертенс пополнил состав турецкого клуба в августе 2022 года. В текущем сезоне на счету игрока семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 31 матче с учетом всех турниров.

После 33 туров «Галатасарай» возглавляет чемпионат Турции, набрав 79 очков. В предстоящем туре «львы» сыграют против «Анкарагюджю». Встреча пройдет 30 мая и начнется в 20:00 по мск.