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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Источник: Мертенс остаётся в «Галатасарае» слухи

26 Мая 2023 • 20:43 Комментировать
Анкарагюджю
...
Галатасарай
30.05 20:00

Нападающий Дрис Мертенс продлил трудовой договор с турецким «Галатасараем».

По сведениям журналиста Николо Скиры, 36-летний бельгиец продолжит выступать в турецкой Суперлиге. Новый контракт футболиста с «Галатасараем» рассчитан до середины 2024 года.  

Напомним, Мертенс пополнил состав турецкого клуба в августе 2022 года. В текущем сезоне на счету игрока семь забитых мячей и четыре результативные передачи в 31 матче с учетом всех турниров.  

После 33 туров «Галатасарай» возглавляет чемпионат Турции, набрав 79 очков. В предстоящем туре «львы» сыграют против «Анкарагюджю». Встреча пройдет 30 мая и начнется в 20:00 по мск.

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Галатасарай Дрис Мертенс Николо Скира трансферы футбола - лето 2023
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АНКАРАГЮДЖЮ ГАЛАТАСАРАЙ
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