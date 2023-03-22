​Тренер «Бешикташа»: «Пытаемся выяснить, где сейчас Деле Алли, может, он не приехал из-за дождей»

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш отстранил до конца сезона полузащитника Деле Алли. Рулевой стамбульской команды высказался об английском футболисте.

«Мы предоставили Деле Алли небольшой перерыв. Но он до сих пор не вернулся. Идут дожди – может, он не приехал по этой причине. Мы пытаемся выяснить, где он», - сказал Гюнеш AA Spor.

Права на Деле Алли принадлежат «Эвертону». Сообщалось, что мерсисайдцы не горят желанием досрочно возвращать 26-летнего футболиста.

Деле Алли провёл за «Бешикташ» 15 матчей, в которых забил три гола.