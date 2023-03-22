Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Тренер «Бешикташа»: «Пытаемся выяснить, где сейчас Деле Алли, может, он не приехал из-за дождей»

22 Марта 2023 • 20:35 Комментировать

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш отстранил до конца сезона полузащитника Деле Алли. Рулевой стамбульской команды высказался об английском футболисте.

«Мы предоставили Деле Алли небольшой перерыв. Но он до сих пор не вернулся. Идут дожди – может, он не приехал по этой причине. Мы пытаемся выяснить, где он», - сказал Гюнеш AA Spor.

Права на Деле Алли принадлежат «Эвертону». Сообщалось, что мерсисайдцы не горят желанием досрочно возвращать 26-летнего футболиста.

Деле Алли провёл за «Бешикташ» 15 матчей, в которых забил три гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Шенол Гюнеш Деле Алли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
21:35 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» прибыл в Стамбул на благотворительный матч с «Фенербахче» видео
20:35 · Турция
​Тренер «Бешикташа»: «Пытаемся выяснить, где сейчас Деле Алли, может, он не приехал из-за дождей»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Названа цена билетов на благотворительный матч «Зенита» и «Фенербахче» в Стамбуле
19 Марта
21:37 · Турция
«Фенербахче» приблизился к «Галатасараю» после осечки «львов» в чемпионате Турции
20:17 · Турция
После поражения «Галатасарая» Муслера устроил потасовку
18 Марта
09:31 · Турция
В Гане простились с погибшим при землетрясении в Турции Атсу
17 Марта
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» не горит желанием возвращать Деле Алли
14:05 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем нападающего «Ростова» Соу
16 Марта
23:00 · Турция
Все турецкие клубы покинули еврокубки
21:32 · Турция
Тренер «Бешикташа» отстранил Деле Алли до конца сезона
15 Марта
11:51 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Не хочу говорить о Турции, я игрок «Локомотива»
14 Марта
17:27 · Турция
Эльвин Керимов: «Команда Пирло – самая зрелищная в Турции»
10:09 · Турция
Георге Хаджи рассказал, почему выбрал «Галатасарай»
12 Марта
09:55 · Италия. Серия А
Ди Мария, Дибала и Икарди могут объединиться в одном клубе
08:44 · Турция
Дзаньоло забил дебютный гол за «Галатасарай»
Все новости
Рекомендуем