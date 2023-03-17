Деле Алли был отстранён от игр «Бешикташа» до конца сезона. Поговаривают, у 26-летнего полузащитника возник конфликт с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Эвертон» не горит желанием возвращать Деле Алли из аренды. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

За «Бешикташ» Деле Алли успел провести 15 матчей. В них англичанин записал на свой счёт три гола.

Действующий контракт Деле Алли с «Эвертоном» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Очевидно, главному тренеру «ирисок» Шону Дайчу летом предстоит решить, что делать с футболистом.