Тренер «Бешикташа» отстранил Деле Алли до конца сезона

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш больше не рассчитывает на полузащитника Деле Алли.

Английский футболист не лучшим образом проявляет себя в Турции, в связи с чем неоднократно сталкивался с критикой ранее. Теперь же, похоже, от игрока готовы окончательно отказаться: согласно сообщениям Takvim, Гюнеш отстранил 26-летнего атакующего хавбека от работы с первой командой и не планирует задействовать его в матчах до завершения аренды.

Деле Алли арендован «Бешикташем» у «Эвертона» до конца текущего сезона. В активе футболиста три забитых мяча в 17 поединках нынешней кампании.