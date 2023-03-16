Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Тренер «Бешикташа» отстранил Деле Алли до конца сезона

16 Марта 2023 • 21:32 Комментировать
Бешикташ
...
Истанбулспор
1 1.25 X 6.00 2 11.00
18.03 19:00

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш больше не рассчитывает на полузащитника Деле Алли.

Английский футболист не лучшим образом проявляет себя в Турции, в связи с чем неоднократно сталкивался с критикой ранее. Теперь же, похоже, от игрока готовы окончательно отказаться: согласно сообщениям Takvim, Гюнеш отстранил 26-летнего атакующего хавбека от работы с первой командой и не планирует задействовать его в матчах до завершения аренды.

Деле Алли арендован «Бешикташем» у «Эвертона» до конца текущего сезона. В активе футболиста три забитых мяча в 17 поединках нынешней кампании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Эвертон Шенол Гюнеш Деле Алли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕШИКТАШ ИСТАНБУЛСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.03.23 в 20:00
Коньяспор Коньяспор
Галатасарай Галатасарай
4.10 3.75 1.81
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Марта
21:32 · Турция
Тренер «Бешикташа» отстранил Деле Алли до конца сезона
15 Марта
11:51 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Не хочу говорить о Турции, я игрок «Локомотива»
14 Марта
17:27 · Турция
Эльвин Керимов: «Команда Пирло – самая зрелищная в Турции»
10:09 · Турция
Георге Хаджи рассказал, почему выбрал «Галатасарай»
12 Марта
09:55 · Италия. Серия А
Ди Мария, Дибала и Икарди могут объединиться в одном клубе
08:44 · Турция
Дзаньоло забил дебютный гол за «Галатасарай»
07:46 · Англия. Премьер-лига
Джеррард может возглавить турецкий топ-клуб слухи
11 Марта
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с трансферной целью
07:14 · Турция
Оздоев помог своему клубу в Турции удержать выездную ничью
10 Марта
15:30 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» высказались о возможном подписании Баринова летом
15:16 · Россия. Премьер-лига
В «Истанбуле» заявили, что сами отказались от Смолова
11:18 · Россия. Премьер-лига
Ткаченко: «Отказ «Башакшехиру» — ошибка Смолова»
10:48 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» отреагировал на новость об интересе к Кузяеву
10:43 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» отреагировали на новость о трансфере Кузяева
10:04 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» высказались о трансфере Кузяева
Все новости
Рекомендуем