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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Турецкий «Йени Малатьяспор» не будет доигрывать сезон

09 Февраля 2023 • 21:11 Комментировать

Футбольный клуб «Йени Малатьяспор», который выступает в Первой лиге чемпионата Турции, также снимется с чемпионата и не доиграет текущий сезон. Об этом в своём Telegram-канале написал спортивный журналист Эльвин Керимов. Ранее о решении не доигрывать сезон заявили в «Хатайспоре», выступающем в турецкой Суперлиге.

Напомним, что клуб потерял в результате землетрясения своего голкипера Эйюпа Тюркаслана. 28-летнего игрока не удалось спасти из под завалов.

6 февраля юго-восток Турции пережил сильное землетрясение, Малатья – один из городов, на который пришёлся удар стихии. Также пострадали и другие крупные турецкие города – Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Адыяман, Шанлыурфа, Адана.

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Евро-Футбол.Ру,
Турция Йени Малатьяспор
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