Турецкий «Йени Малатьяспор» не будет доигрывать сезон

Футбольный клуб «Йени Малатьяспор», который выступает в Первой лиге чемпионата Турции, также снимется с чемпионата и не доиграет текущий сезон. Об этом в своём Telegram-канале написал спортивный журналист Эльвин Керимов. Ранее о решении не доигрывать сезон заявили в «Хатайспоре», выступающем в турецкой Суперлиге.

Напомним, что клуб потерял в результате землетрясения своего голкипера Эйюпа Тюркаслана. 28-летнего игрока не удалось спасти из под завалов.

6 февраля юго-восток Турции пережил сильное землетрясение, Малатья – один из городов, на который пришёлся удар стихии. Также пострадали и другие крупные турецкие города – Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Адыяман, Шанлыурфа, Адана.