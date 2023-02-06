​Вратарь турецкого клуба погиб после землетрясения

Турция пережила мощное землетрясение, которое унесло множество жизней. Точное количество жертв на текущую минуту подсчитать невозможно. Среди погибших оказался голкипер клуба «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан. Трагическую новость сообщил Йылмаз Вурал, который ранее был президентом этого клуба.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Ахмет Эйюп Тюркаслан находится под завалами одного из разрушенных зданий.

Стоит напомнить, что власти Турции приняли решение о приостановке всех спортивных соревнований в стране. Решение будет действовать до специального уведомления.