Стало известно, где во время землетрясения был защитник «Антальяспора» Кудряшов

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов не пострадал при землетрясении в Турции, которое произошло 6 февраля. Эпицентр катаклизма, напомним, находился на юго-востоке страны близ известного города Газиантеп.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на представителя игрока, Кудряшов в этот печальный день находился в Москве. Добавим, что и недавний матч «Антальяспора» против «Газиантепа» (1:0) россиянин пропускал – он уже не первый тур чемпионата Турции залечивает повреждение.

Из-за страшного землетрясения в десятках городов Турции были уничтожены тысячи домов. Ранее сообщалось, что из под завалов в провинции Хатай спасли нападающего местного «Хатайспора» Кристиана Атсу.

К счастью, в сегодняшней катастрофе не пострадал и другой россиянин, выступающий в Турции - хавбек стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев.