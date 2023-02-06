Полузащитник «Хатайспора» Атсу найден живым

Ганского полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу нашли живым под обломками одного из зданий в Хатае. Радостной новостью делится издание A Bola.

Сообщается, что футболиста доставили в больницу, у него травмирована правая нога и затруднено дыхание.

Отметим, что ещё вчера Атсу забивал в чемпионате Турции – именно его гол в ворота стамбульской «Касымпаши» принёс «Хатайспору» победу в домашнем матче.

Утром 6 февраля юго-восток Турции пережил одно из сильнейших землетрясений столетия. Стихия магнитудой 7,8 балла разрушила тысячи зданий региона, Хатай – один из наиболее пострадавших от стихийного бедствия городов.