Кудряшов не смог помочь «Антальяспору» увезти из Стамбула очки

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле весь выездной матч против одного из лидеров турнирной таблицы чемпионата Турции – футбольного клуба «Истанбул Башакшехир». Однако россиянин не смог помочь своей команде даже зацепиться за ничью – его клуб всухую проиграл хозяевам – 0:2. А ещё на 88-й минуте игры Кудряшов получил жёлтую карточку.

После поражения «Антальяспор» идёт на 12 месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги с 16 очками. Вылетают по итогам сезона, напомним, команды, которые займут места с 16 по 19-е.

Всего в текущем сезоне у 35-летнего россиянина 11 матчей за свой клуб во всех турнирах, результативными действиями защитник не отмечался.