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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Кудряшов не смог помочь «Антальяспору» увезти из Стамбула очки

27 Декабря 2022 • 19:29 Комментировать
Антальяспор
...
Фенербахче
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03.01 20:00

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов провёл на поле весь выездной матч против одного из лидеров турнирной таблицы чемпионата Турции – футбольного клуба «Истанбул Башакшехир». Однако россиянин не смог помочь своей команде даже зацепиться за ничью – его клуб всухую проиграл хозяевам – 0:2. А ещё на 88-й минуте игры Кудряшов получил жёлтую карточку.

После поражения «Антальяспор» идёт на 12 месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги с 16 очками. Вылетают по итогам сезона, напомним, команды, которые займут места с 16 по 19-е.

Всего в текущем сезоне у 35-летнего россиянина 11 матчей за свой клуб во всех турнирах, результативными действиями защитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов Антальяспор Истанбул Башакшехир
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АНТАЛЬЯСПОР ФЕНЕРБАХЧЕ
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