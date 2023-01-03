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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Антальяспор» проиграл «Фенербахче», Кудряшов остался на скамейке

03 Января 2023 • 22:22 Комментировать
Антальяспор
1:2
Фенербахче
1 4.60 X 3.95 2 1.72
2-й тайм

Центральный защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов так и не появился на поле в сегодняшнем домашнем матче своего клуба против одного из лидеров чемпионата Турции – «Фенербахче».

Стамбульская команда гостила в Анталье вечером 3 января и обыграла хозяев – 2:1. Победу «канарейкам» принёс дубль бельгийца Миши Бачуайи – первый гол он забил с игры, второй – с пенальти. Кудряшов не вышел на поле даже на замену.

После игры «Фенербахче» снова вырвался на первое место турнирной таблицы чемпионата Турции с 35 очками. Но всё может измениться уже завтра, когда «Галатасарай» примет дома «Анкарагюджю», у «львов» из Стамбула 33 очка.

«Антальяспор» отрывается на очко от зоны вылета и занимает 14-ю строчку
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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Фёдор Кудряшов Антальяспор
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АНТАЛЬЯСПОР ФЕНЕРБАХЧЕ
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