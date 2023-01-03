«Антальяспор» проиграл «Фенербахче», Кудряшов остался на скамейке

Центральный защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов так и не появился на поле в сегодняшнем домашнем матче своего клуба против одного из лидеров чемпионата Турции – «Фенербахче».

Стамбульская команда гостила в Анталье вечером 3 января и обыграла хозяев – 2:1. Победу «канарейкам» принёс дубль бельгийца Миши Бачуайи – первый гол он забил с игры, второй – с пенальти. Кудряшов не вышел на поле даже на замену.

После игры «Фенербахче» снова вырвался на первое место турнирной таблицы чемпионата Турции с 35 очками. Но всё может измениться уже завтра, когда «Галатасарай» примет дома «Анкарагюджю», у «львов» из Стамбула 33 очка.

«Антальяспор» отрывается на очко от зоны вылета и занимает 14-ю строчку