«Антальяспор» принимает «Фенербахче», Кудряшов на скамейке

Российский центральный защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов остался на скамейке в матче его команды против стамбульского «Фенербахче». На данный момент команда с юга Турции принимает одного из грандов национального чемпионата, счёт матча – 1:2, идёт второй тайм.

В составе команды из Антальи на 14-й минуте отличился Хаджи Райт. На 55-й минуте бельгийский форвард «канареек» Миши Бачуайи счёт сравнял. А на 62-й минуте гости вырвались вперёд, тот же Бачуайи оформил дубль, реализовав пенальти.

Отметим, что прошлый матч «Антальяспора» против клуба «Истанбул Башакшехир» Кудряшов провёл полностью на поле, однако команда его потерпела выездное поражение в Стамбуле – 0:2.