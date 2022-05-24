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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бывший тренер «Бенфики» возглавит «Фенербахче»

24 Мая 2022 • 09:13 Комментировать
Кайсериспор
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Сивасспор
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26.05 20:45

Бывший главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш возглавит «Фенербахче», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Напомним, ранее появилась информация, что турецкий клуб заинтересован в российском нападающем Артёме Дзюбе, который решил покинуть «Зенит».

67-летний Жезуш покинул «Бенфику» в декабре прошлого года, расторгнув контракт с португальским клубом по обоюдному согласию сторон. Также в карьере специалиста были «Спортинг», «Брага» и ряд других португальских клубов. Кроме того, он успел поработать в бразильском «Фламенго» и саудовском «Аль-Хиляле». Жезуш трижды удостаивался звания лучшего тренера Португалии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фенербахче Жорже Жезуш
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