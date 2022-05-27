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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Сивасспор» впервые в своей истории выиграл Кубок Турции

27 Мая 2022 • 03:30 Комментировать
Кайсериспор
2:3
Сивасспор
окончен после доп. времени

Определился обладатель Кубка Турции в нынешнем сезоне - им стал клуб «Сивасспор», который впервые выиграл этот трофей. В финальном матче «Сивасспор» одержал волевую победу в дополнительное время над «Кайсериспором». Оба клуба, в чемпионате считающиеся середняками, подарили яркое зрелище и пять голов в общей сложности.

Счет открыл «Кайсериспор», это случилось в первом тайме, но во второй половине игры «Сивасспор» отыгрался, а в дополнительное время голы Макса Граделя и Муссы Конате принесли клубу первый трофей в его истории. Ранее «Сивасспор» добивался лишь серебряных медалей в чемпионате Турции - в сезоне 2008/2009. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кайсериспор Сивасспор Кубок Турции
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