Агент рассказал о преданности Озила «Арсеналу»

Футбольный агент Эркют Согут, представляющий интересы полузащитника «Фенербахче» Месута Озила рассказал о преданности футболиста клубам, за которые он выступает.

Напомним, ранее Озил на протяжении восьми лет защищал цвета лондонского «Арсенала» (с 2013 по 2021 год).

«Он всегда говорил: «Я «канонир» от и до». Переход в другой клуб АПЛ для него был невозможен. Думаю, в Турции будет то же самое, он не будет играть за другой клуб из этой страны», — цитирует Согута The Mirror.

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник провёл за «Фенербахче» 27 матчей, в которых забил девять голов и сделал две результативные передачи.