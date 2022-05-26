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Агент рассказал о преданности Озила «Арсеналу»

26 Мая 2022 • 11:44 Комментировать
Кайсериспор
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Сивасспор
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Через 7 ч. 57 мин.

Футбольный агент Эркют Согут, представляющий интересы полузащитника «Фенербахче» Месута Озила рассказал о преданности футболиста клубам, за которые он выступает.

Напомним, ранее Озил на протяжении восьми лет защищал цвета лондонского «Арсенала» (с 2013 по 2021 год).

«Он всегда говорил: «Я «канонир» от и до». Переход в другой клуб АПЛ для него был невозможен. Думаю, в Турции будет то же самое, он не будет играть за другой клуб из этой страны», — цитирует Согута The Mirror.

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник провёл за «Фенербахче» 27 матчей, в которых забил девять голов и сделал две результативные передачи. 
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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Арсенал Лондон Месут Озил
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